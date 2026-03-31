Κακοκαιρία Erminio: Αύριο η πιο δύσκολη ημέρα - Τα σχολεία που θα είναι κλειστά

Ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας METEO / EAA, Κώστας Λαγουβάρδος, χαρακτήρισε ως «δυνητικά επικίνδυνη» την κακοκαιρία Erminio, τα φαινόμενα της οποίας θα πλήξουν τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τόνισε πως τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι τα εξής: «Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

«Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, ενώ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο».

Κακοκαιρία Erminio: Τι ισχύει για τα σχολεία

Υπενθυμίζεται πως κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και στον δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας, στην Εύβοια, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών, δημοτικών αρχών.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, θα παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την περιφέρεια, ενώ κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος, ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε «ERMINIO» από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου.

«Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη: Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα "δώσει" έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα».

Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό, θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους. ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», σημειώνει.

Αναφορικά με την Αττική όπως τονίζει θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες.

«Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική αλλά με μικρότερη ένταση. «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Κακοκαίρια Erminio: Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Σε περιοχές με έντονες βροχές, καταιγίδες ή ανέμους συνιστάται:

Να ασφαλίζονται αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγχονται λούκια και υδρορροές ώστε να μην είναι φραγμένα.

Να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα.

Να αποφεύγονται υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θάλασσα και παράκτιες περιοχές.

Να υπάρχει άμεση προστασία σε χαλαζόπτωση, με καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Να αποφεύγεται η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή σημεία με κίνδυνο πτώσης αντικειμένων.

Να τηρούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών (π.χ. Τροχαία).

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Αποφεύγετε ηλεκτρικές συσκευές και τηλέφωνα.

Μην αγγίζετε υδραυλικές σωληνώσεις.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα.

Παραμείνετε μέσα με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα.

Κλείστε τα τζάμια και αποφύγετε μεταλλικά αντικείμενα.

Μην διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Μην στέκεστε κάτω από ψηλά δέντρα σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε χαμηλά εδάφη και περιοχές με νερό.

Μην πλησιάζετε πυλώνες, γραμμές ρεύματος και μεταλλικά αντικείμενα.

Βγείτε άμεσα από τη θάλασσα.

Σε ανοιχτό πεδίο, καθίστε χαμηλά με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια.

Σε περιοχές με χιονοπτώσεις ή παγετό:

Αν μετακινείστε με αυτοκίνητο:

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Προτιμήστε μετακινήσεις ημέρας και κεντρικούς δρόμους.

Ενημερώστε οικείους για τη διαδρομή σας.

Αποφύγετε μετακινήσεις στις ώρες αιχμής των φαινομένων.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Αν μετακινείστε πεζή:

Φορέστε πολλά ελαφριά ρούχα και κατάλληλα παπούτσια.

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις σε έντονα φαινόμενα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κακοκαιρία Erminio: Ποια σχολεία κλείνουν αύριο στην Αττική