Τσατραφύλλιας: «Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία - Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας αύριο στην Αττική»

Η επικίνδυνη κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα το επόμενο 48ωρο, θα κάνει το πέρασμά της και από την Αττική.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα ανάρτηση του στα social media για την κακοκαιρία, παραθέτει χάρτες με την πορεία των ισχυρών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και παράλληλα εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της.

«Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις ( πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m). Αττική : Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες», συνεχίζει αναφερόμενος στα φαινόμενα που θα επηρεάσουν το λεκανοπέδιο.

«Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα: -Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού): Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού», συμπληρώνει.

«-Τροποποίηση κίνησης: Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να "τραβήξει" το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν», καταλήγει.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία που αναμένεται τις επόμενες ώρες στη χώρα, εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης η ΕΜΥ.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα για τις επόμενες 48 ώρες, εξηγώντας πως από σήμερα το απόγευμα, έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και να επηρεάζουν αρκετές περιοχές.

Στη συνέχεια, φαινόμενα όπως ισχυρές καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις, θα επεκταθούν την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα, με την κορύφωσή τους να αναμένεται την Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έκτακτο δελτίο, την έντονη αυτή επιδείνωση του καιρού, θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης, που μέσω της Αδριατικής έρχονται στη χώρα.



Μάλιστα από τα ισχυρά φαινόμενα, θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. την Πέμπτη:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα: