Λέρος: «Θα τον εκδικηθώ για αυτά που μας κάνει» φέρεται να είχε πει σε συμμαθητή του ο 18χρονος

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία στο νησί της Λέρου, τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 50χρονου από τον γιο του.

Ο 18χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη για το έγκλημα στη Λέρο, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του και όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια έντονης έντασης μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως δείχνουν ότι οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια, με καταγεγραμμένα περιστατικά καβγάδων τόσο στις αστυνομικές αρχές, όσο και στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο 18χρονος, όπως αναφέρουν τα νεότερα στοιχεία, ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η τραγωδία ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία, όπου ο πατέρας προσπάθησε να πετάξει ένα αντικείμενο στον γιο του, εκείνος ανταπέδωσε με άλλο αντικείμενο, το οποίο δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας, ανέφεραν πως ήταν θέμα χρόνου να γίνει κάτι κακό.

«Ο πατέρας του τον έδερνε. Τον είχε χτυπήσει ακόμα και με σφυρί. Θυμάμαι μου είχε πει: "Εγώ θα τον εκδικηθώ για όλα αυτά που έκανε σε εμένα και τη μητέρα μου"», φέρεται μάλιστα να είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθητή του ο 18χρονος.