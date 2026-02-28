Καλαμάτα: Θανατηφόρα παράσυρση ηλικιωμένης - Συνελήφθη 29χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 12:50 το μεσημέρι στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα, στην περιοχή της Ράχης, με θύμα μια 94χρονη κάτοικο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ 29χρονος οδηγός φορτηγού παρέσυρε την ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες συνειδητοποίησαν ότι η 94χρονη ήταν ήδη νεκρή. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ