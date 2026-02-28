Τέμπη - Επεισόδια στην Αθήνα: Πραγματοποιήθηκαν 200 προσαγωγές και 19 συλλήψεις

Ενημέρωση για τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας μετά το συλλαλητήριο για το δυστύχημα στα Τέμπη, εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Μετά το συλλαλητήριο, σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία να προχωρά σε προαγωγές και συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στη συγκέντρωση της Αθήνας συμμετείχαν περίπου 40.000 πολίτες, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών μικρή ομάδα ατόμων, πέταξε αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών.

Συνολικά οι αστυνομικοί τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της συγκέντρωσης προχώρησαν σε 200 προσαγωγές, οι 19 εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Τέμπη - Επεισόδια στην Αθήνα: Σακίδια με μολότοφ, κροτίδες, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί,

Ακόμη, η ΕΛΑΣ αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ότι πραματοποίηθηκαν έλεγχοι έγχους στην Πλατεία Κλαυθμώνος, την οδό Ερμού και την οδό Χαβρίου και εντοπίστηκαν σακίδια με μολότοφ, κροτίδες, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση για τη συμπλήρωση -3- ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -40.000- πολιτών.

Μετά το πέρας των ομιλιών, ομάδα περίπου 50 ατόμων, που παρείσφρησε στη συγκέντρωση, ευρισκόμενοι στην Πλατεία Συντάγματος, αφού κάλυψαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και μάσκες και εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή αποχώρηση των πολιτών, κινήθηκαν τρέχοντας προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και έπειτα προς τα Προπύλαια, ρίπτοντας ταυτόχρονα πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο σύγχρονου και ευέλικτου επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονήθηκε με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών προστασίας των εκδηλώσεων, οι αστυνομικοί φροντίζοντας παράλληλα για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, προχώρησαν στη χρήση ενδεδειγμένων μέσων για την αποτροπή έντασης-επίθεσης που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά.

Συνολικά τόσο σε προληπτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των συγκεντρώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε -200- προσαγωγές εκ των οποίων, συνελήφθησαν -19- άτομα για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Ενδεικτικά, στη κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, καπνογόνο, -3- βεγγαλικά, σπρέι πιπεριού, -3- πλαστικά μπουκάλια με πέτρες και σφυρί θραύσης κρυστάλλων.

Επιπλέον σε ελέγχους στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην οδό Ερμού και στην οδό Χαβρίου βρέθηκαν σακίδιο με -12- μολότοφ, -4- κροτίδες, -7- αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί-εμπρηστικοί μηχανισμοί, γάντια, κουκούλες και μπουκάλι με βενζίνη.

Τέλος περί την 15:50 ώρα και αφού είχε αποχωρήσει ο μεγαλύτερος όγκος των διαδηλωτών, στο πλαίσιο απόδοσης της κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της οδού, άτομα που παρακώλυαν την κυκλοφορία, απομακρύνθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ