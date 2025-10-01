Καιρός - Μαρουσάκης: «Βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ θα σαρώσει το σύνολο της χώρας»

Για οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών, προειδοποιεί στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας την έλευση ισχυρών καιρικών φαινομένων από το βράδυ σε όλη τη χώρα.

Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει για το επόμενο 48ωρο σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών, μεγάλο κομμάτι της χώρας, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους αλλά και χιόνια.

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, εκτός από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα σημειωθεί και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια, δημιουργώντας μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου.

Μάλιστα παρότι αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών το Σαββατοκύριακο, ο γνωστός μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα για νέα πιθανή νέα κακοκαιρία τη επόμενη εβδομάδα.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την κακοκαιρία

«Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ. Διάρκεια 48 ώρες (Πέμπτη - Παρασκευή). Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους. Ισχυρές βροχές - καταιγίδες. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στις θαλασσές μας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια - Μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου. Στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα», συνεχίζει.

«Επίσης στους χάρτες με τίτλο "Πιθανότητα Καταιγίδας" μπορείτε να παρακολουθήσετε ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων. Αυτές είναι κυρίως θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάλασσες μας έχω συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που οδηγούν σε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

»Στον τελευταίο μας χάρτη εντοπίζουμε την θερμοκρασιακή διαφορά που θα αναπτυχθεί μεταξύ βορρά και νότου η οποία ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Χειμώνας στο βορρά - Φθινόπωρο στο νότο. Βελτίωση καιρικών συνθηκών το σαββατοκύριακο. Πιθανή νέα κακοκαιρία τη νέα εβδομάδα. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», καταλήγει.