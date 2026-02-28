Οι εντάσεις στη Θεσσαλονίκη παραμένουν, μετά το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Εγνατία, στο ύψος της ΕΥΑΘ πετούσαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα προσαγωγές στην οδό Μελενίκου.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Συνολικά πριν και και μετά την πορεία η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για κατοχή κροτίδας και ενός πυρσού και 45 προσαγωγές, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Στην Καμάρα παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.