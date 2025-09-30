Κακοκαιρία: Ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια

Για διήμερη κακοκαιρία από την Πέμπτη προειδοποιούν οι ειδικοί, η οποία θα φέρει μαζί της έντονα και ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα.

Μία νέα κακοκαιρία «τύπου Π» αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, η οποία σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, μέχρι την Παρασκευή θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Η ραγδαία αυτή επιδείνωση του καιρού, θα περιλαμβάνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς κάτω από τα μέχρι τώρα επίπεδα, αλλά και χιόνια.

Την ίδια ώρα ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για τον ερχομό πολλών βροχών και καταιγίδων, λόγω του συνδυασμού «αποκομμένου χαμηλού και της ψυχρής μάζας».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την κακοκαιρία

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ανέφερε αρχικά πως «το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες».

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιές περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις», συνέχισε.

«Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του στα social media, το πρωί της Τρίτης, προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για «κακοκαιρία τύπου Π».

Στη συνέχεια, εξηγεί πως η κακοκαιρία αυτή μέχρι την Παρασκευή θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μαζί της ισχυρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια.

Παράλληλα στην ανάρτησή του, επισημαίνει πως ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, μέχρι 8 βαθμούς.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Συγκεκριμένα αναμένονται: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π). Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!», καταλήγει.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την κακοκαιρία

Τέλος ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη δική του ανάρτηση, εξηγεί πως «περισσότερες βροχές αύριο προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή αναμένουμε έντονη κακοκαιρία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα».