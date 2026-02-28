Χωρίς ομιλία στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω»

Τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποίησε ομιλία στο συλλαλητήριο για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη εξήγησε, με δηλώσεις της από το Σύνταγμα, η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε σε δηλώσεις της: «Ήρθα στις 12 η ώρα όπως ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, με σκοπό να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Ουσιαστικά για κάποιο λόγο αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω. Είναι θεμιτός κάθε αγώνας η σημερινή ημέρα όμως ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών».

