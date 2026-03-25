Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες για την Ελλάδα, καθώς συνδυάζει έναν εθνικό και έναν θρησκευτικό εορτασμό.

Τη σημερινή ημέρα, τιμάται αφενός η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφετέρου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

25η Μαρτίου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Σε εθνικό επίπεδο, η 25η Μαρτίου συμβολίζει τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία. Μετά από περίπου τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν με στόχο την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Η ημερομηνία αυτή έχει καθιερωθεί συμβολικά ως η αρχή της Επανάστασης, αν και οι πρώτες εξεγέρσεις είχαν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Η ημέρα τιμάται με παρελάσεις μαθητών και στρατιωτικών τμημάτων, καταθέσεις στεφάνων και εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η 25η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Πρόκειται για μια γιορτή χαρμόσυνου χαρακτήρα, που συμβολίζει την ελπίδα και τη σωτηρία του ανθρώπου. Στις εκκλησίες τελούνται πανηγυρικές λειτουργίες και οι πιστοί συμμετέχουν με κατάνυξη στον εορτασμό.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών γεγονότων δίνει στην 25η Μαρτίου έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η θρησκευτική διάσταση ενισχύει το ηθικό και πνευματικό νόημα του αγώνα των Ελλήνων, ενώ η εθνική πλευρά υπενθυμίζει τις θυσίες και την αποφασιστικότητα των προγόνων. Η 25η Μαρτίου είναι μια διπλή γιορτή, συνδυάζοντας την πίστη, την ιστορία και την παράδοση.