Καιρός: Ζέστη αλλά και βροχές την Τρίτη - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Με ζέστη αλλά και βροχές θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Ωστόσο, από το μεσημέρι προς το απόγευμα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στα ορεινά, στα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε πιο πεδινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 - ίσως τοπικά και τους 35- βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στη Βοιωτία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που θα γίνουν πιο πυκνές προς το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως ηλιόλουστος, αλλά στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται τοπικές βροχές και ίσως κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.