Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ: Τα νέα πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή

Οι κάμερες δεν σχετίζονται με αυτές των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς

Η πρώτη AI κάμερα για την καταπολέμηση της «εισιτηριοδιαφυγής», μπήκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός»

Στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός», όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, τοποθετήθηκε σήμερα Δευτέρα (1/6) η πρώτη κάμερα με τεχνολογία AI, για την καταγραφή των περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα είναι «πιλοτικό», με στόχο τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το νέο σύστημα AI, το οποίο εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ, δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά «εισιτηριοδιαφυγής», όπως όταν επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους επιβάτες ή περιπτώσεις ανταλλαγής/διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Μπήκε η πρώτη AI κάμερα σε σταθμό του ΗΣΑΠ: Η διαφορά της με άλλες κάμερες

Όπως διευκρινίζεται, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος δεν σχετίζονται με τις κάμερες ασφαλείας των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»), αλλά αποτελούν ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από τον σταθμό του Περισσού και, σύμφωνα με το σχέδιο, στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την έκταση της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να σχεδιαστεί πιο στοχευμένη πολιτική ελέγχων από τη ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, έχουν αυστηροποιηθεί τα πρόστιμα, τα οποία για κανονικό εισιτήριο αυξάνονται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για μειωμένο εισιτήριο από τα 30 στα 50 ευρώ.

Ωστόσο, προβλέπεται μείωση του προστίμου στο μισό για όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης μετά την παράβαση.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, όπως καταστροφή εξοπλισμού στους σταθμούς, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, ενώ σε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων εφαρμόζονται διαδικασίες αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας, όπως για εργασίες αποκατάστασης ζημιών.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έμφαση του νέου συστήματος δεν είναι η ταυτοποίηση προσώπων, αλλά η στατιστική αποτύπωση των σημείων και των χρονικών ζωνών όπου παρατηρείται αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, προκειμένου να ενισχυθούν στοχευμένα οι έλεγχοι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ