Ζάκυνθος: Απαγορεύεται και φέτος η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου

Απαγορεύεται και φέτος η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.

Στη νέα απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζεται το νέο καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο και στην οποία επιβεβαιώνεται πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες.

Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη», όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» στην περιοχή του Ναυαγίου.

Το ΦΕΚ Β’ 3033/28.05.2026 προβλέπει ότι η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής ασυνέχειας του πρανούς. Όσο για την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων, την αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη ελεύθερης πρόσβασης κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης».

Ναυάγιο Ζακύνθου: Οι περιορισμοί στη θάλασσα

Και οι περιορισμοί στη θάλασσα θα είναι αυστηροί, αφού απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Το ΦΕΚ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθοριστούν στο μέλλον ασφαλείς θαλάσσιες ζώνες για περιορισμένη προσέγγιση σκαφών, ύστερα από σχετική απόφαση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και επικαιροποιημένη γνωμοδότηση του ΟΑΣΠ. Η σήμανση αυτών των περιοχών θα πραγματοποιείται με ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ναυάγιο Ζακύνθου: Οι ποινές

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με στόχο –όπως αναφέρεται– την προστασία των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Οι παραβάτες -ανεξάρτητα από ποινικές ή αστικές ευθύνες- υπόκεινται και σε διοικητικές κυρώσεις και ως προς το ύψος, το είδος της κύρωσης και τον τρόπο επιβολής τους, εφαρμόζονται ανάλογα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews