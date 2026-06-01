ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λυκαβηττός: Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη αγκαλιάζοντάς τη βίαια

Η νεαρή κατάφερε να τον απωθήσει, αλλά στην προσπάθειά της να ξεφύγει, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε

The LiFO team
The LiFO team
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ 22ΧΡΟΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη στον Λυκαβηττό, το βράδυ το της Κυριακής 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που η 22χρονη περπατούσε στην περιοχή, ο άνδρας την αγκάλιασε από την πίσω μεριά, βίαια. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον απωθήσει και προσπάθησε να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου.

Όμως, στην προσπάθεια της να φύγει έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στους αγκώνες και τα γόνατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας περίοικος ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβη, κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει.

Την υπόθεση ερευνά το ΤΔΕΕ Εξαρχείων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο λογιστές

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο λογιστές

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 22 κατηγορούμενους της υπόθεσης αφορούν, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση
THE LIFO TEAM
 
 