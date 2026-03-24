Ελευσίνα: Ακούστηκε χουντικός ύμνος κατά την κατάθεση στεφάνων - Καταδικάζει ο Δήμος

Ο Δήμος Ελευσίνας καταδίκασε το γεγονός ότι ακούστηκε σύντομα χουντικός ύμνος κατά την κατάθεση στεφάνων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας για το περιστατικό

«Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής.

Ο δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης».