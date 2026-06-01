ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή δέκα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, από τη Βόρεια Ελλάδα, στην δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που επί σειρά ετών φέρεται να εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από πολύωρες απολογίες, δέκα κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κρίθηκαν από τον Ανακριτή και την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα προσωρινά ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα ανά τακτά διαστήματα.

Σε έναν εκ των δέκα, κρίθηκε ότι πρέπει να οριστεί και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Μαζί με τους δέκα, την πρώτη ομάδα που βρέθηκε για απολογίες, στα δικαστήρια σήμερα οδηγήθηκαν και άλλοι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι ζήτησαν από τον δικαστικό λειτουργό νέα προθεσμία. Έτσι θα απολογηθούν αύριο με την δεύτερη ομάδα που θα δώσει εξηγήσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ρόλος των κατηγορουμένων

Όλοι οι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν ενώπιον του Ανακριτή, οι οποίοι σύμφωνα με την δικογραφία είχαν περιφερειακό ρόλο στην λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης, αρνούνται όσα τους καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να δήλωσαν πλήρη άγνοια για παράνομες πράξεις που γίνονταν με δικά τους στοιχεία. "Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου" φαίνεται να ισχυρίζεται γυναίκα κατηγορούμενη.

Άλλος κατηγορούμενος, που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, υποστηρίζει ότι ουδέποτε σε λογαριασμό του πιστώθηκε χρηματικό ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και ενώπιον του Ανακριτή πρόκειται να βρεθούν επτά κατηγορούμενοι. Πέντε εξ αυτών, κατά την κατηγορία, είχαν ηγετικό ρόλο στην λειτουργία της ομάδας.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η πενταετής δράση της οργάνωσης, εξασφάλισε στα μέλη της συνολικό παράνομο όφελος που εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλειονότητα από τους 17, προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών ενώ αρκετοί κατηγορούμενοι συνδέονται με συγγενικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ