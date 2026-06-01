Τροχαίο στην Πάτρα: Για πάνω από 10 χρόνια γίνονται εργασίες στο σημείο του δυστυχήματος

Έργα για πάνω από 10 χρόνια φαίνεται να εκτυλίσσονταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην Περιμετρική Πατρών.

Η μοτοσικλέτα κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ πληροφορίες του ΕΡΤnews αναφέρουν ότι στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα για πάνω από 10 χρόνια.

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Κάμερα καταγραφής στο κράνος του 52χρονου

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας στο τσιμεντένιο στηθαίο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο 52χρονος πατέρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, σε μικρή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περίπου 45 λεπτά για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κράνος του 52χρονου υπήρχε κάμερα καταγραφής, το υλικό της οποίας ενδέχεται να συμβάλει καθοριστικά στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Γνωστή στην τοπική κοινωνία η οικογένεια

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα.

Ο 17χρονος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών και αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Συμμαθητές, φίλοι και συναθλητές του αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια, ενώ από το βράδυ της Κυριακής άφηναν λουλούδια και άναβαν κεριά στο σημείο του δυστυχήματος.

Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία και συνδεδεμένη με τον αθλητισμό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο βαρύ το κλίμα πένθους που επικρατεί στην πόλη.

