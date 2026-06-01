Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματίστηκε 61χρονος στη Ζώνη

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα, στη Β΄ ζώνη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, με έναν 61χρονο να τραυματίζεται.

Ο 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στην προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού, ενώ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα στο Πέραμα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.