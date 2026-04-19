Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας» καταγγέλλει ο πατέρας της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, βρίσκονται στον Κορυδαλλό, οι αρχές σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα, πέρα από όσους έχουν ήδη συλληφθεί.

Ο πατέρας της 19χρονης αμφισβητεί την εκδοχή των γεγονότων όπως παρουσιάζεται μέχρι στιγμής και υποστηρίζει ότι η κόρη του μπορεί να είχε εμπλακεί σε κύκλωμα μαστροπείας.

Επίσης, θέτει υπό αμφισβήτηση τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η κόρη του με έναν 66χρονο άνδρα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, λίγο πριν καταρρεύσει.

Παράλληλα, νέα στοιχεία που επικαλείται το οικογενειακό της περιβάλλον, αναφέρουν ότι στο δωμάτιο όπου συνέβη το περιστατικό πιθανόν να υπήρχαν περισσότερα άτομα, πέρα από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Αυτή η πληροφορία εξετάζεται από τις αρχές, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την εικόνα της υπόθεσης.

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι;»

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» νωρίτερα σήμερα, κατηγορεί έντονα τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και υποστηρίζει πως η κόρη του μπορεί να ήταν θύμα κυκλώματος μαστροπείας.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζαδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή.

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον «Μαγκάιβερ». Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι», συνέχισε.

«Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα. Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα», κατέληξε.