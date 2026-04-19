Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Ίσως έχουν εμπλοκή και άλλα άτομα», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας

Περαιτέρω έρευνες για άλλους εμπλεκόμενους αναμένονται στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Παναγιώτη Δρακουλόγκωνα, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να φέρει στο φως κρίσιμα δεδομένα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Tαυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι «όλοι οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Πιθανή η εμπλοκή άλλων ατόμων στην υπόθεση της Κεφαλονιάς

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», ανέφερε, τονίζοντας πως μέσα από τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσουν πλήρη εικόνα: «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

Αναφερόμενος στις συνθήκες πριν τη νοσηλεία και τον θάνατο της 19χρονης, ο Δρακουλόγκωνας τόνισε την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις».

Ο Δρακουλόγκωνας έκανε λόγο για πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω επικοινωνιών: «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», σημείωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η θέση των γιατρών

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτούς, ο δικηγόρος μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη: «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η ανήλικη, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της».

Για την υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ΕΔΕ, για συκοφαντία μίλησε στην εκπομπή και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος δήλωσε ότι η άτυχη Μυρτώ έχασε τη ζωή της γιατί οι τρεις κατηγορούμενοι δεν ζήτησαν γρήγορα ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού και όχι γιατί το υγειονομικό σύστημα δεν ήταν στελεχωμένο.

Ο ίδιος περιέγραψε το χρονικό της παρέμβασης του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση και αναφερόμενος στις καταγγελίες περί απουσίας γιατρών, τις χαρακτήρισε αβάσιμες, σημειώνοντας: «Είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι υγειονομικές αρχές. Υπήρχαν γιατροί, καρδιολόγος και αναισθησιολόγος, που επιλήφθηκαν άμεσα του περιστατικού».

Ο κ. Γιαννάκος στάθηκε ιδιαίτερα και στην καθυστέρηση κλήσης βοήθειας, υπογραμμίζοντας: «Το κορίτσι πιθανότατα είχε επιληπτικές κρίσεις και έπρεπε τότε να ζητήσουν βοήθεια, όχι να περιμένουν να επιδεινωθεί η κατάστασή της και μετά να τη μεταφέρουν». Συμπλήρωσε δε με έντονο ύφος: «Την άφησαν στο πεζοδρόμιο και μετά κάλεσαν βοήθεια. Φταίνε 100% και τους αξίζει η φυλακή».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

