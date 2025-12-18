Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η απολογία Τριαντόπουλου για το «μπάζωμα»

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η απολογία του για παράβαση καθήκοντος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου Φωτεινής Μηλιώνη.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος συμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία.

Η δίκη για τα Τέμπη

Είχε προηγηθεί η απολογία του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και άλλων τεσσάρων στελεχών της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο Κώστας Αγοραστός με δήλωση του συνηγόρου του Άρη Τζανετή, υποστήριξε ότι δεν είχε αρμοδιότητα καθώς οι υποχρεώσεις αυτού του τύπου ήταν δουλειά των ανακριτικών υπαλλήλων.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών η δικογραφία για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θα διαβιβαστεί στο εισαγγελέα για πρόταση και τελικά στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου το οποίο, εκτιμάται, ότι ενδεχομένως τον Φεβρουάριο θα έχει αποφανθεί αν θα υπάρξει Ειδικό Δικαστήριο ή αν θα προχωρήσει σε απαλλαγή Τριαντόπουλου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τέμπη: Τριαντόπουλος και Αγοραστός καλούνται σε απολογία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τέμπη: Διακοπή στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό λόγω ακατάλληλης αίθουσας