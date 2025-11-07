Τέμπη: Ένταση και αναβολή στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

Για τις 3 Μαρτίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντας σχετικά με το πόρισμα, το οποίο συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, και η υλοποίησή της θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτή την παράσταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στη δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη σύμβαση 717.

«Το δικαστήριο απορρίπτει τις αντιρρήσεις και δέχεται την παράσταση» είπε ο πρόεδρος ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι η δίκη αναβάλλεται προκείμενου να κληθεί και να παρασταθεί προς Υποστήριξη της Κατηγορίας το Δημόσιο. «Από τη στιγμή που έλασσον δεν μπορεί να μην παρασταθεί για το μείζον» διευκρίνισε.

Τέμπη: Τι αναφέρουν συγγενείς θυμάτων

Με τη λήξη της δίκης, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών αντέδρασαν με το γεγονός ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «υπερασπίστηκε τους υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

«Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έρχεται να υπερασπιστεί δύο υπαλλήλους του που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Πού να το πούμε αυτό;» διερωτήθηκε ο Ηλίας Παπαγγελής, συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Εγώ από σήμερα θα την αποκαλώ Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας, διότι όχι μόνο δεν ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας η συγκεκριμένη αρχή, αλλά ήρθε να υποστηρίξει τους δύο κατηγορουμένους η κυρία Ρογκάγκου» είπε με τη σειρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος.