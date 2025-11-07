ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τέμπη: Ένταση και αναβολή στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη κατηγορούν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη στάση του στη δίκη των ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΕΜΠΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Eurokinissi
0

Για τις 3 Μαρτίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντας σχετικά με το πόρισμα, το οποίο συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, και η υλοποίησή της θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτή την παράσταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στη δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη σύμβαση 717.

«Το δικαστήριο απορρίπτει τις αντιρρήσεις και δέχεται την παράσταση» είπε ο πρόεδρος ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε ότι η δίκη αναβάλλεται προκείμενου να κληθεί και να παρασταθεί προς Υποστήριξη της Κατηγορίας το Δημόσιο. «Από τη στιγμή που έλασσον δεν μπορεί να μην παρασταθεί για το μείζον» διευκρίνισε.

Τέμπη: Τι αναφέρουν συγγενείς θυμάτων

Με τη λήξη της δίκης, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών αντέδρασαν με το γεγονός ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους «υπερασπίστηκε τους υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

«Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έρχεται να υπερασπιστεί δύο υπαλλήλους του που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Πού να το πούμε αυτό;» διερωτήθηκε ο Ηλίας Παπαγγελής, συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Εγώ από σήμερα θα την αποκαλώ Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας, διότι όχι μόνο δεν ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας η συγκεκριμένη αρχή, αλλά ήρθε να υποστηρίξει τους δύο κατηγορουμένους η κυρία Ρογκάγκου» είπε με τη σειρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ναυάγιο Πύλου: Την ποινική δίωξη του αρχηγού του Λιμενικού ζητάει η Εισαγγελία

Ελλάδα / Ναυάγιο Πύλου: Άσκηση ποινικής δίωξης κατά του νυν αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και ανώτερων στελεχών της ηγεσίας του

Η ποινική δίωξη αφορά σε κακούργημα και αδικήματα, όπως η έκθεση κατά συρροή από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων
LIFO NEWSROOM
Στην iGEM Ioannina 2025 το χρυσό μετάλλιο του κορυφαίου παγκόσμιου διαγωνισμού συνθετικής βιολογίας

Ελλάδα / Χρυσό μετάλλιο σε Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σώσουν τα πλατάνια

Η ομάδα iGEM Ioannina 2025 ξεχώρισε και διακρίθηκε για την καινοτόμο πρότασή συνθετικής βιολογίας που αφορά την αντιμετώπιση της εκτεταμένης νέκρωσης που απειλεί τα οικοσυστήματα της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Ελλάδα / Τα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή: «Τέρμα οι τοπικές μαφίες» είπε ο Χρυσοχοΐδης

Μόνιμα το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη, τέλος οι μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις - «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
LIFO NEWSROOM
 
 