Τέμπη: Ανακαλούνται μερικώς οι εκταφές των θυμάτων - Έξι οικογένειες έχουν λάβει ειδοποίηση

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας για τις εκταφές 11 θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών προχώρησε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η απόφαση ήρθε μετά τις προσφυγές και τα εξώδικα των συγγενών, με τα οποία ζητούν να γίνει η πραγματογνωμοσύνη και η εξέταση των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Για σήμερα είχαν προσδιορισθεί δύο εκταφές, οι οποίες τελικά δεν έγιναν.

Τι ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Μια μέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προχώρησε σε μερική ανάκληση της δικής της παραγγελίας που εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία έπρεπε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να γίνουν όλες οι εκταφές και οι εξετάσεις σε ελληνικά ιατροδικαστική εργαστήρια.

Οι συγγενείς προχώρησαν είτε σε προσφυγές στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, είτε στην αποστολή εξωδίκων ή σε ένορκες καταθέσεις στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, στις οποίες υποστήριξαν ότι δεν συμφωνούν να γίνει εκταφή υπό τις παρούσες προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση ζητούν να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη σε εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εργαστήριο δηλαδή του εξωτερικού, για να γίνουν οι σύνθετες εξετάσεις που ζητούν.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη έχει αποσταλεί το έγγραφο της ανάκλησης σε έξι οικογένειες, ενώ αναμένεται να αποσταλεί σε άλλες δύο τις επόμενες ημέρες.

