Τέμπη: Νέα εντολή εισαγγελέα για την εκταφή εννέα θυμάτων

Με νέα εντολή της, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να πραγματοποιηθεί έως το τέλος της εβδομάδας η εκταφή εννέα θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παρότι δεν έχουν ακόμη οριστεί τα εργαστήρια που θα αναλάβουν τις εξετάσεις.

Παράλληλα, θέτει προθεσμία 24 ωρών για τον εντοπισμό και την επίσημη γνωστοποίηση των εργαστηρίων αυτών.

Ταυτόχρονα, δίνεται διορία δύο ημερών για τον διορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν το έργο των ιατροδικαστών. Στην ίδια παραγγελία υπογραμμίζεται ότι οι εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι ίδιες με εκείνες που έγιναν στους δύο μηχανοδηγούς των εμπλεκόμενων αμαξοστοιχιών και περιλαμβάνουν τοξικολογικούς, ιστολογικούς και γενετικούς (DNA) ελέγχους.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν περάσει πάνω από τέσσερις μήνες από τη στιγμή που η Εισαγγελία έκανε δεκτά τα αιτήματα για τις εκταφές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία.

Παράλληλα, τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ενημερώσει με επιστολές τους ότι, λόγω ελλιπούς εξοπλισμού, δεν είναι δυνατή η πλήρης διενέργεια όλων των απαιτούμενων εξετάσεων.

Τα ίδια ιδρύματα έχουν προτείνει τη μεταφορά των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, πρόταση που απορρίφθηκε από την Εισαγγελία.

Τέμπη: Αντίδραση συγγενών

Σε νομικές ενέργειες κατά της εισαγγελικής παραγγελίας προσανατολίζονται οι συγγενείς των θυμάτων, καταγγέλλοντας «εμπαιγμό και πρόκληση», καθώς - όπως υποστηρίζουν - οι εργαστηριακές εξετάσεις που ζητούνται δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Ήδη έχει κατατεθεί η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Από τη σχετική έρευνα προκύπτει ότι στη χώρα δεν υπάρχουν εργαστήρια με την απαραίτητη υποδομή για να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που ζητούν οι οικογένειες των 57 θυμάτων.

Οι συγγενείς εκφράζουν επίσης την εκτίμηση ότι, βάσει της οδηγίας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τον καθορισμό εργαστηρίων εντός της ελληνικής επικράτειας, οι έλεγχοι που τελικά θα πραγματοποιηθούν μετά τις εκταφές θα περιοριστούν σε εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των σορών και δεν θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ