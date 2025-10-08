Άρης Μουγκοπέτρος: «Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, έλεγαν ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών»

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του μουσικού μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του από κροτίδα

Την πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή του μετά το σοβαρό του ατύχημα, πραγματοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος το βράδυ της Τρίτης.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας μεταξύ άλλων εκτενώς για το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλα του χεριού του, αλλά και να τραυματιστεί το μάτι του.

Ο μουσικός κατά τη διάρκεια πασχαλινού γλεντιού στην Αχαΐα νωρίτερα φέτος, ενώ έπαιζε κλαρίνο κράτησε μία κροτίδα, που δόθηκε από φίλο του, η οποία εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του μάλιστα, αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν το περιστατικό και τον έβαλαν σε ακραίες σκέψεις.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλια μέσα μου, πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που εξελίσσονται και ήθελα να μαθαίνω από αυτούς. Με συγκλόνισε η σειρά “17 Κλωστές”, υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου», ανέφερε αρχικά ο γνωστός μουσικός.

«Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία “βρώμα” ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά, γινόταν συνεχώς χειρότερο. Πήγαινα σε οποιοδήποτε καφενείο και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ γνώριζαν πως δεν ισχύουν οι φήμες. Ξέρω ποιοι έβγαλαν αυτές τις φήμες και ήταν και στο κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ», συνέχισε.

«Με αυτό που μου συνέβη μετά, ένιωσα μία “λύτρωση” ότι θα ξεχαστεί αυτή η ιστορία και θα ασχολούνται πια με τον τραυματισμό μου. Ποιος “αδελφός” σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; Θέλω την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια», κατέληξε.