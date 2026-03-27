Συνελήφθη 55χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος - Τράκαρε έχοντας μαζί τα δύο του παιδιά

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού αυτοκινήτου το απόγευμα της Πέμπτης (26/03), στην Αττική.

Ο 55χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ στο όχημά του επέβαιναν οι ανήλικοι γιοι του.

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων.

Αναλυτικότερα, ο κατηγορούμενος οδηγώντας στην περιοχή της Παλλήνης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποίησαν αλκοτέστ στους εμπλεκόμενους οδηγούς, από τον οποίο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πρώτη μέτρηση αλκοτέστ έδειξε 1,05 mg/lt πολύ πάνω από το όριο του αυτοφώρου και η δεύτερη 0,90 mg/lt.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

