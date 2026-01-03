ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Κηφισιά: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός εμβολίζει 7 οχήματα

Είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, τρεις φορές επάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά από το όριο ασφαλούς οδήγησης

Κηφισιά: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός εμβολίζει 7 οχήματα Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
0

Τον μεθυσμένο οδηγό που εμβόλισε επτά οχήματα στην Κηφισιά, κατέγραψε κάμερα από πολυκατοικία της περιοχής.

Έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, τρεις φορές επάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά από το όριο ασφαλούς οδήγησης, ο 52χρονος ξερίζωσε ένα δένδρο και εμβόλισε επτά οχήματα σε «κυκλική» διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που παρουσίασε η ΕΡΤ, το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, ο 52χρονος προσέκρουσε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά και στη συνέχεια, έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς, έπεσε επάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα και στην πορεία, εμβόλισε ακόμη τρία.

Επί της οδού Ποταμού ο οδηγός που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προέβη σε απότομη στροφή επί της Ναυπλίου και προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα.

 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που ακυρώνονται

Ελλάδα / Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω ισχυρών ανέμων - Τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία
THE LIFO TEAM
ΜΠΛΟΚΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Ελλάδα / Συστάσεις της αστυνομίας για την επιστροφή των εκδρομέων λόγω των αγροτικών μπλόκων - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν
THE LIFO TEAM
 
 