Κηφισιά: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός εμβολίζει 7 οχήματα

Είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, τρεις φορές επάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά από το όριο ασφαλούς οδήγησης

Τον μεθυσμένο οδηγό που εμβόλισε επτά οχήματα στην Κηφισιά, κατέγραψε κάμερα από πολυκατοικία της περιοχής.

Έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, τρεις φορές επάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά από το όριο ασφαλούς οδήγησης, ο 52χρονος ξερίζωσε ένα δένδρο και εμβόλισε επτά οχήματα σε «κυκλική» διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που παρουσίασε η ΕΡΤ, το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, ο 52χρονος προσέκρουσε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά και στη συνέχεια, έπειτα από επικίνδυνους ελιγμούς, έπεσε επάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα και στην πορεία, εμβόλισε ακόμη τρία.

Επί της οδού Ποταμού ο οδηγός που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προέβη σε απότομη στροφή επί της Ναυπλίου και προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα.