Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε αυτοκίνητα με γονείς και παιδιά

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα οχήματα και τραυμάτισε γονείς με παιδιά.

Η πορεία του οχήματος διακόπηκε στον τοίχο της σχολικής μονάδας, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε μετά το σχόλασμα των μαθητών.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση στα Χανιά

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν -ευτυχώς ελαφρά- τουλάχιστον δύο ενήλικες καθώς και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και μάλιστα δεν συνεργαζόταν αρχικά με τις αρχές. Το αλκοτέστ που του έκαναν οι αστυνομικοί ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ενώ το πρωί της Παρασκευής θα περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας με την αυτόφωρη διαδικασία, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων του αφαίρεσαν το δίπλωμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το πρόστιμο που του βεβαίωσαν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

