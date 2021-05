Με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Ιμπραχίμ Στάγεχ συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια την επίσκεψης που πραγματοποιεί σε Ισραήλ και παλαιστινιακά εδάφη.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή» αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', με τον οποίο συζήτησε την προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και τη διατήρηση του καθεστώτος τους.

Κατόπιν, ακολούθησε η συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι, κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Αυτή την ώρα, ο Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκαλεί ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί και στην Ιορδανία, όπου στις 18:45 θα συναντηθεί με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφαντί ενώ την Πέμπτη ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα μεταβεί στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι.

