Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Μετά τον πρωθυπουργό, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφώνησε επικήδειο για τον καλό της φίλο Διονύση Σαββόπουλο, στη Μητρόπολη.

«Τραγούδησες για εμάς, το έθνος, τον λαό και την ιστορία, την παράδοση και το μοντέρνο, τη σύνδεση Ανατολής και Δύσης», είπε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μίλησε για τη φιλία τους.



«Το έργο σου δεν είναι μόνο μια μουσικά αποτυπωμένη ιστορία του τόπου μας», συνέχισε. «Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», συνέχισε.



«Δεν σύρθηκες από το κοινό σου, ήσουν πάντα μπροστά ακόμη και απέναντί του», είπε, προσθέτοντας ότι στάθηκε όρθιος με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά, με την Άσπα, τη σύζυγό του, πάντα στο πλευρό του.



«Και ήρθαν τα χρόνια τα τελευταία, της ασθένειας με τις φιλόξενες βραδιές, τους φίλους και τις αναμνήσεις, την πληρότητα της ζωής και την πίστη σου όλα είναι εδώ, τίποτα δεν χάνεται», είπε. «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος. Καλό ταξίδι Διονύση αγαπημένε», κατέληξε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κηδεία Σαββόπουλου: Εικόνες από το τελευταίο αντίο στον μέγιστο τραγουδοποιό



