Χαλκιδική: Νεκρό 7χρονο παιδί σε τροχαίο την παραμονή των Χριστουγέννων

Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η 8χρονη αδελφή του παιδιού, η οποία δεν τραυματίστηκε

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 7χρονο παιδί σημειώθηκε το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ιερισσού. Ιδιωτικής χρήσης όχημα, στο οποίο επέβαινε το παιδί μαζί με τους γονείς του, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του το 7χρονο αγόρι, ενώ οι γονείς του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη μητέρα να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και η 8χρονη αδελφή του παιδιού, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

