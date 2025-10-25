ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η Αθήνα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών. Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα εκφωνήσει επικήδειο, ενώ πλήθος κόσμου αναμένεται στο λαϊκό προσκύνημα από το πρωί

Η Αθήνα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η κηδεία τελείται δημοσία δαπάνη, με απόφαση της κυβέρνησης, σε αναγνώριση της προσφοράς του καλλιτέχνη.

Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν μέλη της οικογένειας, καλλιτέχνες και στενοί φίλοι, καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σταμάτης Φασουλής.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε ο Σαββόπουλος, καθώς και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Η Τροχαία Αθηνών έχει ήδη ανακοινώσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής. Θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Μητρόπολη και το Α΄ Νεκροταφείο.

Οι οδοί που θα παραμείνουν κλειστές είναι:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, μεταξύ Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, από Αιόλου έως Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
  • Τριβωνιανού, από Καρέα έως Μ. Μουσούρου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις περιοχές αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.


 

