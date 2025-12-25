ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Ποροΐων

Με το αυτοκίνητό του είχε φύγει ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Χωρίς αποτέλεσμα παρέμειναν και σήμερα οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται.

Αγωνία για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητό του.

Το Silver Alert για την εξαφάνιση του Κωσταντίνου Γκίνη

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και σήμερα σε όλα δύσβατα σημεία. Το έργο βοήθησαν και drones.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

