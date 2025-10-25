ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Σαββόπουλου: Εικόνες από το τελευταίο αντίο στον μέγιστο τραγουδοποιό

Ο ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Ο «ΝΙΟΝΙΟΣ» ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΞΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΕΝΩΣΕ ΓΕΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Η Αθήνα αποχαιρετά σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ανώνυμοι πολίτες, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι της μουσικής και των γραμμάτων στάθηκαν σιωπηλά μπροστά στο φέρετρο, κρατώντας λουλούδια και σημειώματα αποχαιρετισμού.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, που τελείται δημοσία δαπάνη, παρίστανται πολιτειακοί και πολιτικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι οποίοι εκφωνούν επικήδειους, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη και τον Αλέξη Κυριτσόπουλο.

Ο Σαββόπουλος, ο «Νιόνιος» της Μεταπολίτευσης, υπήρξε δημιουργός-σύμβολο που ένωσε γενιές με τους στίχους και τη σκέψη του. Από το Φορτηγό μέχρι τους Αχαρνής, έπλεξε μελωδίες που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στα μουσικά τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi

