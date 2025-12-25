Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Δημητρίου λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σήμερα 25 Δεκεμβρίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου, ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2025.

Τι προβλέπεται για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου μετά την κακοκαιρία

Η απόφαση προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.

Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας».