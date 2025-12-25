Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία - Τι ώρα υποχωρεί

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου η ΕΜΥ για το πώς εξελίσσεται ο καιρός την περίοδο των Χριστουγέννων, κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού επικαιροποιήθηκε χθες, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονταν χθες, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα εξασθένησαν, στα δυτικά, τη χθεσινή νύχτα προς σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το διήμερο των Χριστουγέννων

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Bροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.