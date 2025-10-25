Κακλαμάνης για Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει»

Παρών στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του.

Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσωπικότητα και το έργο του Σαββόπουλου:

«Ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Για έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν, η λαϊκή ρήση “ουδείς αναντικατάστατος” δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».

Η παρουσία του Προέδρου της Βουλής εντάσσεται στο κύμα συγκίνησης που έχει προκαλέσει ο θάνατος του αγαπημένου «Νιόνιου», του ανθρώπου που σφράγισε με τη μουσική και τους στίχους του περισσότερες από έξι δεκαετίες ελληνικής ζωής.