Τροχαίο δυστύχημα στη Βέροια: Νεκρός ένας 22χρονος και 4 τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στη Βέροια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:50 τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Νησέλλι Βέροιας.

Όλα συνέβησαν όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε ένας 22χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος και πιο ελαφρά ο 20χρονος συνεπιβάτης του, ενώ από το δεύτερο τραυματίστηκε ο 24χρονος οδηγός και μία 67χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλάνα από το σημείο του δυστυχήματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς το ΙΧ του θύματος καταστράφηκε ολοσχερώς.

