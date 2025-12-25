ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα: Ενεπλάκησαν σε τροχαίο, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και συνελήφθησαν - Τι διαπιστώθηκε

Μετά από έλεγχο της αστυνομίας εντοπίστηκαν παραβάσεις

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Δύο άτομα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα την παραμονή Χριστουγέννων στα Αγιοβλασίτικα Δυτικής Αχαΐας.

Κατά το συμβάν συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό και των δύο οδηγών.

Οι οδηγοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο και συνελήφθησαν

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο ένας οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο δεύτερος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε αφαιρεθεί έναν μήνα νωρίτερα.

Μετά τον έλεγχο, οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.

Με πληροφορίες από tempo24

