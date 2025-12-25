ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό

Το μηχανάκι του διανομέα συγκρούστηκε με ΙΧ

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τη ζωή του έχασε ανήμερα των Χριστουγέννων διανομέας μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Αττικής Οδού στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το μηχανάκι που οδηγούσε ο διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ.

Υπό κράτηση ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:10. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Έρευνα διεξάγει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

