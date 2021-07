Την άφιξη στην Ελλάδα του ρωσικού αμφίβιου πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 (Βe-200ChS) και την επικείμενη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η ρωσική κρατική εταιρεία Rostec (Ρωσικές Τεχνολογίες).

Το σχετικό συμφωνητικό υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ρωσικής εταιρείας PAO Ilyushin, με τη συνδρομή του Γραφείου Αθηνών της Rostec.

Russian Be-200ES amphibious aircraft to extinguish wildfires in Greece



For one refueling, the Be-200ES aircraft is capable of dropping up to 270 tons of water onto the hotbed.



Photo: @UAC_Russia_eng pic.twitter.com/zmNu5OlLqZ