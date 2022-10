Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «George H.W. Bush» -«Ελληνική φύση, αμερικανική δύναμη»

Στη Σούδα βρίσκεται το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «George H.W. Bush» με την αμερικανική πρεσβεία να το καλωσορίζει μέσω Twitter.

«Δύο πράγματα συνδυάζονται καλά μαζί: Ελληνική ομορφιά και αμερικανική δύναμη», έγραψε, αναρτώντας φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η «επίσκεψη παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί περαιτέρω η διαρκής σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και να δοθεί η ευκαιρία στους Ναυτικούς του GHWBCSG να γνωρίσουν τον πολιτισμό του συμμαχικού έθνους».

Από την πλευρά του, υποναύαρχος Dennis Velez δήλωσε ότι «η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Εκτιμούμε τη σχέση που έχουμε με τους Έλληνες συμμάχους μας».

«Είμαστε ισχυρότεροι όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας, αλλά και όταν χτίζουμε πάνω στις ήδη ισχυρές σχέσεις που έχουμε μαζί τους», πρόσθεσε.

Γεια σας, #Greece! 🇬🇷



The Nimitz-class aircraft carrier @GHWBCVN77, arrived in Souda Bay, #Crete for a scheduled port visit, Oct. 6, 2022.#WeAreNATO #StrongerTogether💪



Read More⤵️https://t.co/zjBn8tioWu pic.twitter.com/GwKPaYQPFx