Φωτιά τώρα στον Κουβαρά Αττικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και κοντά βρίσκεται οικισμός

Φωτογραφία αρχείου: eurokinissi
Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.26 σε αγροτοδασική έκταση και κοντά βρίσκεται οικισμός. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

 
 
 
Η φωτιά στην Κερατέα, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, άφησε πίσω της έναν νεκρό, κατεστραμμένες κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις
