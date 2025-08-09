Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση κατέγραψε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) η Κερατέα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair πραγματοποίησαν νυχτερινές ρίψεις νερού σε μεγάλο μέτωπο φωτιάς.

Οι πιλότοι, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που απειλούσε δάση, περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Με αναμμένα φώτα πτήσης για να διατηρούν οπτική επαφή μεταξύ τους μέσα στον καπνό, πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις σε χαμηλό ύψος, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις και τους εθελοντές που μάχονταν στο έδαφος.

Η αποστολή θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η πτήση σε χαμηλό ύψος μέσα σε καπνό και χωρίς το φως της ημέρας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τους χειριστές. Οι πιλότοι κλήθηκαν να υπολογίσουν το ανάγλυφο του εδάφους και να αποφύγουν εμπόδια όπως δέντρα, καλώδια υψηλής τάσης και βραχώδεις σχηματισμούς, ενώ θερμικά ρεύματα από τη φωτιά δυσχέραιναν την πτήση.

Μέχρι σήμερα, οι νυχτερινές ρίψεις από αεροσκάφη δεν αποτελούν πρακτική στην Ελλάδα λόγω του υψηλού κινδύνου, της απουσίας ειδικών συστημάτων νυχτερινής όρασης και της ανάγκης οπτικής συνεργασίας με τις επίγειες δυνάμεις.



