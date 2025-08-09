Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 38χρονου για ξυλοδαρμό δημοτικού υπαλλήλου – Βρέθηκε με ναρκωτικά και ψευδή στοιχεία

Στη σύλληψη 38χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της 6ης Αυγούστου 2025 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων από κοινού.

Ο άνδρας είχε ταυτοποιηθεί ως ένας από τους δράστες περιστατικού που σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου, όταν, μαζί με συνεργούς του, ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή. Μετά την επίθεση, οι δράστες είχαν διαφύγει.

Κατά τη σύλληψη, ο 38χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, δίνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και κατόπιν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.