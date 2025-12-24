Πού έχει αγροτικά μπλόκα: Με δυσκολία η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές

Με δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, οι χαμηλές ταχύτητες κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων. Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Πού έχει αγροτικά μπλόκα

Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται αυτή την ώρα, τα προβλήματα ξεκινούν μετά τον κόμβο της Χαλκίδας για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία. Από το 70ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και για περίπου 5 χιλιόμετρα, έως τον κόμβο της Ριτσώνας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα, με τις ταχύτητες να κυμαίνονται από 10 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετά τον κόμβο της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο εθνικό δίκτυο για περίπου 12 χιλιόμετρα. Ωστόσο, 3 χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο της Θήβας οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν εκ νέου ταχύτητα προκειμένου να διέλθουν από το μπλόκο των τρακτέρ που έχει στηθεί στο σημείο. Η διέλευση πραγματοποιείται ελεγχόμενα και με αυξημένη προσοχή, υπό την επίβλεψη της τροχαίας.

Μετά το μπλόκο της Θήβας και για περίπου 20 χιλιόμετρα, η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, στο 110ό χιλιόμετρο, περίπου 5 χιλιόμετρα πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν από το σημείο όπου βρίσκονται τα τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε δύο λωρίδες.

Μετά το Κάστρο, η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός που περιορίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέπει την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στονν Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Αγροτικά μπλόκα: Ανοιχτός ο δρόμος στα διόδια Μαλγάρων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανοιχτός είναι από χθες ο δρόμος στα διόδια των Μαλγάρων, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί. «Η συνεννόηση ανάμεσα στην Αστυνομία και τους αγρότες ήταν καλή» και πλέον δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα είναι διαθέσιμες για τους οδηγούς.

Το πρώτο μπλόκο, που συναντούν τα αυτοκίνητα είναι στον νότιο κόμβο της Κατερίνης αλλά εκεί είναι μικρή η παράκαμψη και στη συνέχεια τα επόμενα μπλόκα είναι στη Θεσσαλία.

Ανοιχτά είναι μπλόκα στον Δερβένι και στη Χαλκηδόνα, ενώ στην Εγνατία Οδό υπάρχει το μπλόκο στον κόμβο Νησελίου στο ρεύμα προς Βέροια καθώς και στον κόμβο Κερδυλλίων, όπου οι οδηγοί θα χρειαστεί να πάνε από παράκαμψη.