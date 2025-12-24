Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων από παρακαμπτηρίους για τους εκδρομείς - Πού έχει κίνηση

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω των μπλόκων των αγροτών, ξεκίνησε σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού προς Λαμία ήδη από τις 6:00 το πρωί.

Πολλοί οδηγοί επέλεξαν να αναχωρήσουν νωρίτερα, επιχειρώντας να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία που καταγράφηκε χθες στο τμήμα από το Σχηματάρι έως τη Λαμία, όπου οι ουρές χιλιομέτρων και οι μεγάλες καθυστερήσεις δοκίμασαν την υπομονή των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα, η κατάσταση εμφανίζεται ελεγχόμενη.

Στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, η Τροχαία εφαρμόζει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Θήβας. Παράλληλα, τα φορτηγά οχήματα εκτρέπονται στο παλαιό εθνικό δίκτυο προς Θήβα, Λιβαδειά και στη συνέχεια προς τον Μπράλο.

Η απόφαση της Τροχαίας να επιτρέψει τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ στη Θήβα έχει, προς το παρόν, περιορίσει τις καθυστερήσεις. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί και δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας στην άνοδο προς Λαμία, μετά από μετακίνηση των τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς χθες λόγω των μπλόκων

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

Χθες, για περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, στο τμήμα από Γραβιά προς Μπράλο τα οχήματα κινούνταν με «βήμα σημειωτόν». Σήμερα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας από τους οδηγούς θα συμβάλει στην σταδιακή αποσυμφόρηση και στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο κρίσιμο τμήμα Γραβιάς-Μπράλου.