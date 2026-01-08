Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος που φέρεται να προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 31χρονο

Συνελήφθη ο 26χρονος που φέρεται να προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 31χρονο, στην Πάτρα.

Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό που προέκυψε, ύστερα από καυγά έξω από κλαμπ στην Πάτρα.

Ο 26χρονος που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του 31χρονου, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο συλληφθείς εμφανίζεται σε βίντεο, να κλωτσάει πολλαπλές φορές το θύμα στο κεφάλι. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 26χρονος παραδόθηκε στην Αστυνομία, έπειτα και από διαβουλεύσεις που είχε από το προηγούμενο βράδυ με αστυνομικούς μέσω του δικηγόρου του. Ο ίδιος με άλλα δύο άτομα που ακόμα αναζητούνται αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργια. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο μαζί με τους υπόλοιπους τρεις που έχουν συλληφθεί, για την ίδια υπόθεση.

Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών που οδηγήθηκαν στον ανακριτή της Πάτρας, κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν μόνοι τους αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

