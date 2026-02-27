Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Δεν θα μου πείτε πότε θα έρθω» - Νέες μαρτυρίες για την παιδίατρο

Νέες μαρτυρίες έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με τη στάση της παιδιάτρου του νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, μετά το σοβαρό περιστατικό με το πέντε μηνών βρέφος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό, το βρέφος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου, με τους γονείς του να μιλούν για τις δραματικές στιγμές που πέρασαν, όταν είδαν την κατάσταση του μωρού τους να χειροτερεύει επικίνδυνα πριν αποφασιστεί η διακομιδή του.

Μάλιστα, καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρέμβαση ιδιώτη παιδιάτρου, ο οποίος ενημερώθηκε για την εικόνα του βρέφους. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Δημητρίου, που συντόνισε την αεροδιακομιδή, αργά το βράδυ έλαβε βίντεο με το βρέφος και εκτίμησε άμεσα ότι επρόκειτο για μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Με το που διατυπώθηκε αυτή η εκτίμηση, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο εκτός νησιού.

Την ίδια ώρα ωστόσο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς που στο παρελθόν είχαν εκφράσει σοβαρά παράπονα για τη συμπεριφορά της ίδιας γιατρού.

Μητέρα παιδιού περιέγραψε εμπειρία της από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν, όπως λέει, μετέφερε το παιδί της στα επείγοντα με έντονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η παιδίατρος δεν προσήλθε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά είχε δώσει οδηγίες τηλεφωνικά, ενώ όταν εμφανίστηκε ακολούθησε ένταση. «Έρχεται η κυρία Παρασκευή πρωί, με ύφος και με τουπέ, και "δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα 'ρθω". Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον βγάλαν απ' το νοσοκομείο μου λέει "για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό" και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι νέες αυτές μαρτυρίες προστίθενται στα όσα ήδη ερευνώνται για το πρόσφατο περιστατικό, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκαν τα περιστατικά και αν υπήρξαν παραλείψεις.

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Η ανακοίνωση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου

Τέλος, σχετικά με την πορεία του βρέφους, σε ανακοίνωσή του το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου αναφέρει: «Ο μικρός μας ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο ορότυπος Β».