Πάτρα: Παραδόθηκαν τρία άτομα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Πάτρας με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, οι βασικοί ύποπτοι πέρασαν το κατώφλι της Ασφάλειας. Αυτοβούλως παρουσιάστηκαν, αργά χθες το βράδυ στις Αρχές, τρεις άνδρες που εμπλέκονται στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών και έναν 29χρονο συνεργό τους. Και οι τρεις είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των Αρχών από παλαιότερες υποθέσεις.

Σήμερα οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πατρών, για να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ αναμένεται πως θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Πάτρα: Το χρονικό του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, οδηγώντας στον θάνατο τον 30χρονο Κώστα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς συνολικά εννέα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο. Έχουν ταυτοποιηθεί ήδη οι οκτώ εξ αυτών. Οι αναζητήσεις για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο με βαριές κατηγορίες (ψευδής κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση δικαιοσύνης).

Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος ενώ ο άλλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών. Ο καταδικασθείς άσκησε έφεση, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη, και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

